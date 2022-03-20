Китай хоче прибрати питання про вторгнення РФ до України із саміту G20

Пекін переконує всіх інших членів Двадцятки в тому, що G20 є платформою для вирішення економічних проблем.

Президент РФ Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні, 4 лютого 2022 р.

Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до України в порядку денному G20, включно із самітом групи, який заплановано на осінь.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на South China Morning Post.

"Протягом минулого тижня китайські лідери та дипломати докладали спільних зусиль, переконуючи, що Україна не повинна обговорюватися на цьому річному саміті Групи 20 на Балі, незважаючи на серйозність ситуації", - йдеться в повідомленні.

Китай переконує усіх інших членів Двадцятки в тому, що G20 є платформою для вирішення основних економічних проблем і лише їх. Також до цих зусиль активно залучена цьогорічна головуюча держава у G20, Індонезія.

Утім видання, що наводить позиції багатьох аналітиків, в підсумку визнає, що впевненості в успіху цих зусиль немає.

Китай докладає зусиль і в неформальних розмовах, і публічно. Зокрема, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь уже заявив, що G20 "не є відповідною платформою для обговорення політичних питань, таких як Україна". Президент Сі Цзіньпін публічно закликав свого індонезійського колегу Джоко Відодо зосередитися в рамках G20 лише на відновленні економіки після коронавірусу.

"Китай наполягає на своїй неупередженості щодо української кризи, хоча його відмова критикувати агресію Москви та проросійське висвітлення її контрольованих державою ЗМІ широко сприймаються як мовчазна підтримка Путіна", - визнає близьке до уряду китайське видання.

Зазначимо, що Україна є найбільшим постачальником пшениці в Індонезію, натомість Росія є головним постачальником зброї в цю країну.

Нагадаємо, що президент США Байден під час двогодинної розмови попередив лідера Китаю Сі Цзіньпіна про наслідки, які матиме для Пекіна надання фінансової або військової допомоги Росії для її агресії проти України. Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни повинні не тільки спрямовувати свої відносини правильним шляхом, а й брати на себе частку міжнародної відповідальності та працювати заради миру та спокою в усьому світі.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку в її вторгненні в Україну.