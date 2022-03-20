Австралія заборонила експорт глинозему до Росії

Уряд Австралії запровадив негайну заборону на експорт глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

«Росія покладається на Австралію в забезпеченні майже 20% відсотків своїх потреб у глиноземі, – йдеться у заяві австралійського уряду. – Такий крок обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію, який є критичним експортом для Росії».

Минулого тижня Австралія запровадила санкції проти двох російських бізнесменів, пов’язаних з її гірничодобувною галуззю, одним з яких є мільярдер Олег Дерипаска, співвласник компанії Русал, одного з найбільших світових виробників алюмінію. Він також володіє часткою у австралійській компанії, що добуває глинозем.

Уряд країни також заявив, що передасть Україні щонайменше 70 тис. тонн енергетичного вугілля для забезпечення її потреб, а також додаткову військову техніку та гуманітарну допомогу.

Станом на 20 березня Австралія запровадила санкції проти 443 осіб та 33 компаній, включаючи більшу частину російського банківського сектору та всіх організацій, відповідальних за суверенний борг країни.