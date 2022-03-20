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У Чернігові снаряд окупантів влучив під машину, яка розвозила людям воду. Є загиблі та поранені

“Мирні люди, їхали просто по воду".

Фото: suspilne.media

У Чернігові російський снаряд влучив під машину, яка розвозила людям воду. 

Про це пише Суспільне Чернігів.

Попередньо дві людини загинули, декілька травмувалися. 

“Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям”, – розповів виданню очевидець, який попросив не називати його імені.

За його словами, снаряд влучив під машину, вона стала некерованою і з’їхала на узбіччя. Попередньо, дві людини загинули і ще кілька травмувалися.

Фото: suspilne.media

“Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув. Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно”, – сказав очевидець.

Фото: suspilne.media

Як сказав чоловік, останні дні у районі, де все відбулося, постійно тривають обстріли: “Тут останні 2 дні постійно обстріли, постійні вильоти, бачимо, як літають літаки. Все це бачимо. Чернігів тримається, як би там не було. Втрати… Ми все бачимо… Але тримаємось. Все буде добре. Ми з усім впораємось!”

Нагадаємо, 17 березня близько 10-ї ранку російські війська обстріляли цивільних людей у центрі Чернігова. Деякі з них стояли у черзі по воду.

16 березня у спальному мікрорайоні Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Загинуло щонайменше 13 осіб.

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що станом на 17 березня, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців.

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