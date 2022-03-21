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Водії захопленої на Харківщині гуманітарної колони повернулися пішки

"Живі і вмотивовані".

Водії захопленої на Харківщині гуманітарної колони повернулися пішки

Захоплені окупантами водії гуманітарної колони, яка прямувала до Вовчанська (Харківська область), повернулися. Про це повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

"Сьогодні в мене і моїх побратимів щасливий ранок. Затримані вчора окупантами водії гуманітарного конвою на Вовчанськ, наші побратими повернулися. Живі й мотивовані боротися за Україну далі", - зазначив Семенуха, додавши, що розповість деталі згодом.

За даними "Української правди", водії пішки дійшли до першого українського блокпоста.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, обірвався зв’язок з гуманітарною колоною, яка прямувала до міста Вовчанськ. У складі колони були швидкі, автобуси для можливої евакуації і дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за даними GPS, колона потрапила під контроль окупаційних військ.

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