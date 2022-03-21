У Київській області водіям заборонили використовувати відеореєстратори

Порушників будуть притягувати до відповідальності.

У Київській області водіям авто та мотоциклів заборонено використовувати відеореєстратори на дорогах та обʼєктах інфраструктури.

У разі порушення відео будуть знищувати, а власників притягати до відповідальності, повідомили в поліції області. "З метою уникнення розголошення та фіксації інформації, яка може допомогти окупанту, Радою оборони Київської області було прийнято рішення про заборону використання відеореєстраторів", – пояснили правоохоронці.

Заборона фіксації стосується, зокрема, фото- та відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Нагадаємо, фотографувати і знімати на відео блокпости, обличчя військових, місця влучання ворожих снарядів заборонено. Для надсилання інформації про переміщення ворожої техніки та військ використовуйте офіційний канал @stop_russian_war_bot.