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Військові знищили 4 з 10 російських армій, - Арестович

За словами радника голови ОП, російські загарбники майже втратили змогу наступати.

Військові знищили 4 з 10 російських армій, - Арестович
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Збройні сили України за 26 днів знищили чотири з 10 російських армій. Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Наші війська на 26-у добу активної фази російсько-української війни знищили 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, п’ять дивізіонів РСЗВ, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже п’ять авіаполків літаків і п’ять авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії й одну повітряну армію. Загалом чотири армії з 10, які є у Росії", – сказав Арестович.

За його словами, російські загарбники майже втратили змогу наступати будь-де на території України і ведуть лише тактичні дії, накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших ракетних військ, артилерії та авіації.

Нагадаємо, бойові втрати російських військ станом на 21 березня складають близько 15 тисяч осіб особового складу, майже 500 танків, 1535 ББМ, 218 літаків та гелікоптерів тощо. 

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