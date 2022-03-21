Порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська, Херсона тимчасово не працюють, – Мінінфраструктури

Не працює і порт Білгород-Дністровського.

Міністерство інфраструктури України оприлюднило поточну інформацію щодо функціонування обʼєктів морської галузі в умовах російської військової агресії.

Як зазначається, порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська, Херсона тимчасово не працюють, а вхід та вихід суден тимчасово неможливий. Не працює і порт Білгород-Дністровського через відсутність в порту флоту та вантажів.

Своэю чергою порти Миколаєва, Ольвії, Південного, Одеси, Чорноморська частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом, проте вхід та вихід суден також тимчасово неможливий.

«З питань роботи дунайських портів звертатись до адміністрацій відповідних портів або центральної диспетчерської ДП «АМПУ» за тел.:+380674826486», – зазначають у МІУ.

Щодо річкової інфраструктури, то наразі шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ перебуває у робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією.

Також продовжується процедура дипломування моряків, яка здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл.

«Вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий. За детальною інформацією звертатись до відповідних філій ДП «АМПУ», – йдеться у повідомленні.

Наразі обговорюється питання щодо можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом.

«У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних інтернет-ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту», – резюмували у міністерстві.