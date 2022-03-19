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У Приват24 в ніч на 20 березня проведуть планові технічні роботи

Платежі для фізосіб будуть тимчасово недоступні.

У Приват24 в ніч на 20 березня проведуть планові технічні роботи
Фото: phl.com.ua

Вночі 20 березня з 00:10 до 10:00 ПриватБанк проводитиме регламентні роботи з Приват24.

Про це Банк повідомив у Facebook.

«У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку. Дякуємо за розуміння!» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три найбільші українські банки: Ощадбанк, ПриватБанк і Райффайзен Банк – оголосили про спільну ініціативу екстреної підтримки вітчизняного ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.

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