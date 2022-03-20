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На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, – голова ОВА

Резніков закликав усіх, хто має змогу, ставати до роботи.

На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, – голова ОВА

На Дніпропетровщині відновив роботу середній та великий бізнес. Так, зокрема, з 22 великих підприємств запрацювало 21. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він назвав відновлення діяльності підприємців «поверненням до нормального життя».

Голова ОВА закликав усіх, хто має можливість, ставати до роботи. 

«Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село», – зазначив Резніченко.

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