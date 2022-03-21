Окупанти вивезли у Росію 2389 дітей з ОРДЛО, – МЗС

19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію своє країни 2389 дітей, які знаходилися в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права”, – зазначили у МЗС.

“Руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, РФ позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території росії. Закликаємо міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу”, – додали дипломати.

У міністерстві зазначили, що факти викрадення дітей, так само як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами.

Зазначимо, як повідомили в Офісі генпрокурки України, станом на ранок 21 березня офіційне число дітей-жертв війни не змінилося: 115 загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації і 148 поранених.