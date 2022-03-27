Окупанти невдало штурмували Красногорівку на Донеччині, - Генштаб

На Слобожанському напрямку ворог намагається перегрупуватися, а на Сіверському продовжує блокаду Славутича.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію республіки білорусь. Ці заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали значних втрат, поповнення продуктів, пального та боєприпасів, організації евакуації поранених. Деякі підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують виїжджати на тренувальні полігони", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі ворог, під прикриттям артилерійського вогню, продовжує консолідуватися на досягнутих рубежах, готуючись до ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не припиняє спроби взяти під контроль Чернігів. У районах Лук'янівка та Рудницьке ворог зазнав втрат та відступив.

На Слобожанському напрямку ворог намагається перегрупуватися на Сумщині. В районі Слов'янська ворог удосконалює інженерне обладнання зайнятих позицій. Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. У них немає успіху. Була здійснена невдала спроба штурму Красногорівки. Окупанти зазнали втрат і пішли.

У Таврійському оперативному районі окупанти росгвардії продовжують боротися з центрами опору на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що ЗСУ в Ізюмському районі на Харківщині знищили винищувач окупантів Су-34.

Тим часом ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про плани провести «референдум» щодо входження терористичного утворення до складу Російської Федерації.