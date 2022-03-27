Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
ГоловнаНовини -

Окупанти невдало штурмували Красногорівку на Донеччині, - Генштаб

Зазнали втрат і пішли.

Окупанти невдало штурмували Красногорівку на Донеччині, - Генштаб
Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

На Слобожанському напрямку ворог намагається перегрупуватися, а на Сіверському продовжує блокаду Славутича.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію республіки білорусь. Ці заходи проводяться з метою ротації підрозділів, які зазнали значних втрат, поповнення продуктів, пального та боєприпасів, організації евакуації поранених. Деякі підрозділи Збройних Сил Республіки Білорусь продовжують виїжджати на тренувальні полігони", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі ворог, під прикриттям артилерійського вогню, продовжує консолідуватися на досягнутих рубежах, готуючись до ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не припиняє спроби взяти під контроль Чернігів. У районах Лук'янівка та Рудницьке ворог зазнав втрат та відступив.

На Слобожанському напрямку ворог намагається перегрупуватися на Сумщині. В районі Слов'янська ворог удосконалює інженерне обладнання зайнятих позицій. Сили оборони України відновили контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. У них немає успіху. Була здійснена невдала спроба штурму Красногорівки. Окупанти зазнали втрат і пішли.

У Таврійському оперативному районі окупанти росгвардії продовжують боротися з центрами опору на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що ЗСУ в Ізюмському районі на Харківщині знищили винищувач окупантів Су-34.

Тим часом ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про плани провести «референдум» щодо входження терористичного утворення до складу Російської Федерації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також