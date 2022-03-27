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Вибили з села Гусарівка: ЗСУ показали фото техніки, яку окупанти кинули на Харківщині

Ворог зазнає втрат та у паніці тікає.

Вибили з села Гусарівка: ЗСУ показали фото техніки, яку окупанти кинули на Харківщині
Фото: Генштаб

Українські військові показали фото техніки російських окупантів, яку вдалося захопити або знищити під час звільнення населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України зі складу Сухопутних військ ЗС України та Територіальна оборона продовжують громити російських загарбників на Харківщині. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Волонтер Роман Донік уточнив, що йдеться про визволення села Гусарівка у Балаклійському районі Харківської області.

"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спєцназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниць техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим, тільки від одного вдалого залпу Граду, було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона. Старший групи слухачів на цьому концерті командир одного з батальйонів", - написав він.

Нагадаємо, що українська протиповітряна оборона на Слобожанському напрямку збила ще один російський військовий літак. 

Також зазначимо, що 26 березня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області.

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