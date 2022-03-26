Збройні Сили України перейшли у контрнаступ у Харківській області.

Про це у Телеграм заявив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ. У напрямку Малої Рогані (неподалік від Харкова - ред.) вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої. Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що 25 березня російські війська обстріляли в Основʼянському районі Харкова лікарню, де розташовано центр видачі гуманітарної допомоги.

А 24 березня у Харкові російські війська обстріляли зі зброї дальної дії пункт "Нової пошти", біля якого мешканці також отримували гуманітарну допомогу.