Поблизу Василівки у Запорізькій області окупанти створили багатокілометровий затор.

Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У ньому – автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

“Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони”, – йдеться у повідомленні.

Верещук додала, що українська сторона веде непрості переговори з представниками РФ стосовно необхідності якнайшвидше нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, на суботу, 26 березня погоджено десять гуманітарних коридорів.

На Луганщині, зокрема, працюватимуть шість гуманітарних коридорів. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут. Також можна буде виїхати з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному автотранспорті.