Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Поблизу Василівки через окупантів утворився багатокілометровий затор, у черзі – “швидкі” з пораненими дітьми

Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост.

Поблизу Василівки через окупантів утворився багатокілометровий затор, у черзі – “швидкі” з пораненими дітьми
Фото: скріншот відео

Поблизу Василівки у Запорізькій області окупанти створили багатокілометровий затор.

Про це повідомляє міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

У ньому – автівки біженців із Маріуполя та евакуаційні автобуси, які вивозять людей із Бердянська до Запоріжжя. У черзі стоять і карети швидких із пораненими дітьми на борту.

“Окупанти роблять поглиблений огляд тих, хто перетинає їхній блокпост, і створюють перешкоди для швидкого руху колони”, – йдеться у повідомленні.

Верещук додала, що українська сторона веде непрості переговори з представниками РФ стосовно необхідності якнайшвидше  нормалізувати пропуск наших громадян у бік Запоріжжя.

Нагадаємо, на суботу, 26 березня погоджено десять гуманітарних коридорів

На Луганщині, зокрема, працюватимуть шість гуманітарних коридорів. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут. Також можна буде виїхати з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному автотранспорті. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також