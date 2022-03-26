На 26 березня погоджено десять гуманітарних коридорів

На суботу, 26 березня, погоджено гуманітарні коридори на Київщині та Луганщині. Ними зможуть евакуюватися люди із зони бойових дій.

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Гуманітарні коридори на Київщині працюватимуть у таких напрямках:

З Фастова в село Плесецьке Київської області: Фастів - Фастівець - Клеханівка - Митниця - траса М05 - Калинівка - Плесецьке (сільрада, вул. Центральна, д. 57, с. Плесецьке).

З Білогородки в Северинівку: Білогородка - Петрушки – Шпитьки – Мрія – Любимівка – Березівка – Северинівка (вул. І.Мазепи 20, с. Северинівка).

З Білої Церкви в Червону Слободу: Біла Церква - Фастів - Хомутець - Брусилів - Ставище - Небелиця - Юрів - Червона Слобода (торговий центр, вул. Л.Українки, д.46, Червона Слобода).

З Білої Церкви в Бородянку: Біла Церква - Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вул. Центральна 331, Бородянка).

При цьому в районі Романівського мосту працюватиме пункт прийому населення Ірпеня, евакуйованого пішим ходом.

Як повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, на Луганщині працюватимуть шість гуманітарних коридорів:

З міста Рубіжне. Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

З селища Нижнє. Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

Місто Лисичанськ. Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

Місто Сєвєродонецьк. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Місто Гірське. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

Також можна буде виїхати з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному автотранспорті. Безоплатно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиця Мелітопольське шосе, 87Б. Через блокування автобусів на блокпостах окупантами централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

Нагадаємо, що 25 березня радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що ключові бої відбувалися в Київській області. Зокрема, у районі Буча–Гостомель–Ірпінь.