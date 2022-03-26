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Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну, почалася стрілянина (оновлено)

Окупанти вже в місті.

Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну, почалася стрілянина (оновлено)
Славутич за Україну
Фото: Фейсбук

Жителі Славутича, де перебувають війська окупантів, вийшли на акцію за Україну.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Енергоатом".

Славутич. Акція за Україну
Славутич. Акція за Україну

Оновлення. Як повідомили Lb.ua місцеві жителі, о 09:00 на площу міста вийшло багато мешканців, а через хвилин 40 почалася стрілянина.

Славутич. Акція за Україну
Славутич. Акція за Україну

"У Славутичі ситуація ускладнилася. Ворожі війська та техніка вже в місті! Жителі Славутича вийшли на акцію за Україну", – сказано в тексті повідомлення.

Водночас під містом стоять колона танків і піхота окупантів, які стріляють по блокпостах довкола міста. Вибуховою хвилею "дістається" і деяким будинкам у Славутичі – вибиває вікна та руйнує покрівлю даху

Нагадаємо, 25 березня у Славутичі містянам заборонили пересуватися по місту через снайперів.

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