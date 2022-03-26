У Мелітополі окупанти вимагають від голів ОСББ повідомляти, де живуть “фашисти”

У місті Мелітополь Запорізької області представники російської “комендатури” міста збирають голів ОСББ і пропонують повідомляти про те, “де живуть фашисти”.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

Під поняття “фашисти” підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь – це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

“До того ж журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею “Тероризм” УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що в Бердянську окупанти тиснуть на тих, хто забезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців.

До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові РФ і представилися мешканцям і місцевій владі як “військова комендатура міста Мелітополя”, після чого запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від “пропозиції” відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку.

Нагадаємо, 26 березня о 10:00 ранку окупаційні війська збираються провести на центральній площі Мелітополя проплачений мітинг нібито на підтримку окупаційного режиму.