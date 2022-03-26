У Запоріжжі запрацював пост автоспостереження за рівнем забруднюючих речовин в атмосфері

У Запоріжжі запрацював сучасний пост автоматичного спостереження за рівнем забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Встановлене обладнання забезпечує контроль вмісту в атмосферному повітрі:CO, NO2, NO, SO2, твердих частинок розміром не більше 2,5 мкм та 10 мкм, а також метеорологічних параметрів (температура повітря, атмосферний тиск та напрямок вітру).

Для вимірювання вмісту забруднюючих речовин використані газоаналізатори виробництва фірми Teledyne API, США, яка є одним із провідних виробників газоаналітичного обладнання для екологічного моніторингу.

Пост розташували на межі санітарно-захисної зони, у спеціалізованому мобільному приміщенні, повністю укомплектованому для забезпечення безперебійної роботи обладнання.

“Попри складні умови, в яких опинилася вся країна під час повномасштабного вторгнення рашистів, підприємство ухвалило рішення не відключати обладнання моніторингу, а навпаки завершити всі роботи та ввести пост в експлуатацію”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ПрАТ “Укрграфіт” працювало над його запуском ще з 2021 року.