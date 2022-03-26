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У Святошинському районі Києва немає електропостачання, знеструмлено три насосні станції

Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті. 

У Святошинському районі Києва немає електропостачання, знеструмлено три насосні станції
Фото: tvoemisto.tv

У Святошинському районі Києва відсутнє електропостачання. Про це повідомили у КМДА.

Дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

“Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли”, – зазначено у повідомленні.

На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Окрім того, на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. 

“Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ "АК “Київводоканал” вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання”, – додали у КМДА.

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