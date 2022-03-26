Розвідка оприлюднила список 709 військових з Бурятії, які обстрілюють українські міста

"За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

У списку є 709 імен, його можна переглянути тут.

Нагадаємо, вчора українська розвідка оприлюднила імена 667 військових з Чечні.