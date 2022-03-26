Окупанти хочуть депортувати з Херсона до Криму етнічних вірмен та азербайджанців, - Верещук

Росіяни втрачають контроль у Херсоні, і тому вдаються до депортації, уточнила віце-прем'єр.

Російські окупанти збираються депортувати з Херсона в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

Про це на брифінгу повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"За наявною у нас інформацією окупанти запланували сьогодні показову акцію – збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.Херсонці активно і масово виходять на акції проти окупації. Росіяни розуміють, що втрачають контроль, і тому вдаються до пропаганди – вивозять людей до підконтрольного їм Криму", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали в Херсоні депутата Корабельної райради, голову фракції "Європейська солідарність", тренера збірної України з тхеквондо Дмитра Афанасьєва.

Російські військові систематично викрадають людей у тимчасово зайнятих ними населених пунктах. Зокрема, на Херсонщині окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи" Віктора Маруняка, який очолює громаду Старої Збурʼївки.