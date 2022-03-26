У бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Мінветеранів Денис Котенко

У бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів Денис Котенко.

Про це йдеться в телеграм-каналі відомства.

“Він загинув, виконуючи бойовий обов’язок. Він був мужнім Воїном і загинув недарма”, – сказали нам побратими Дениса.

Денис – ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він не всидів на місці і знову став на захист країни.

Денису було 25 років. У нього залишився маленький син.

“Він буде знати, що його татко – Герой”, – сказав Денис перед тим, як пішов захищати Україну.

“Так, друже, про це буде знати вся Україна! Ми помстимося за тебе, Денисе! Земля буде горіти під ногами окупантів, а самі вони горітимуть у пеклі! Ми обіцяємо! Дякуємо тобі за все! Лети, наш мужній Воїне… Ти назавжди поруч із нами, у нашій пам’яті, у наших серцях”, – додали в Мінветеранів.

Нагадаємо, за місяць війни загинули 54 співробітники Укрзалізниці.