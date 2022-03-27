У Мелітополі зник український зв'язок і інтернет

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області зник український зв'язок і інтернет. Про це повідомляє місцеве видання РИА-М. Натомість в місті працюють російські оператори.

Як зазначає видання, доступ до українських операторів зник вчора, 26 березня близько 16:00. В Запорізькій військовій адміністрації пропонують мелітопольцям спробувати підключитися до Національного роумінгу, що дозволяє перемикатися між мобільними операторами та шукати той, який працює.

Нагадаємо, з 4 березня в місті також немає українських радіо і телебачення. А самопроголошена "мер" Галина Данильченко повідомила, що з 4 квітня в місті відкриються дитячі садки та школи, але навчання там буде проводитися російською мовою.

Також нагадаємо, що чинного мера Мелітополя Івана Федорова окупанти викрали 11 березня, а на його місце поставили місцеву депутатку від "Опоблоку" Галину Данильченко. Федорова тримали у полоні до 16 березня - його обміняли на полонених російських військових.