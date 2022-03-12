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Російські окупанти в Мелітополі призначили депутатку "Опоблоку" новим мером

Раніше стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова викрали Росіяни.

Російські окупанти в Мелітополі призначили депутатку "Опоблоку" новим мером
Фото: онлайн-видання "Ми за Мелітополь"

Російські окупанти у Мелітополі призначили новим мером депутатку "Опоблоку" Галину Данильченко. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Галина Данильченко вже записала відеозвернення до мелітопольців, у якому закликала "пристосовуватися до нової реальності". Вона також зазначила, що в місті "є люди, які дестабілізують ситуацію і закликають інших до екстремістської діяльності". Крім того, Данильченко оголосила про створення "комітетів народних обранців".

Галина Данильченко - голова фракції "Опоблок" у Мелітопольській міськраді. У 2019 році Рух "Чесно" повідомляв, що вона є також директоркою ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", що належить депутату Запорізької облради від "Опоблоку" Віталію Балицькому. 

Нагадаємо, що вчора стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова

4 березня в Мелітополі загарбники захопили телевежу й увімкнули російське телебачення. Містяни вийшли на вулиці з національними прапорами й влаштували ходу за Україну. Вони вигукували окупантам "Мелітополь – Україна", "Ганьба", "Слава Україні", "Героям слава", "Смерть ворогам" тощо.

Напередодні в Мелітополі російські канали влаштували спектакль, показавши, як загарбників нібито радо зустрічають в місті. Насправді люди зустрічали окупантів з українськими прапорами та криками "Йдіть додому!"

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