Президент України також закликав народ Італії тиснути на компанії, щоб вони виходили з Росії і не залишалися спонсорами війни, у якій вже загинуло 79 українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до італійського народу із закликом підтримати українців у боротьбі з російським агресором через тиск на бізнес, який ще працює в РФ, і на владу, щоб посприяла закриттю неба над Україною.

Звернення Зеленського розмістили на Facebook-сторінці глави держави.

Президент розповів, що від початку відкритого вторгнення Росії окупанти вбили 79 українських дітей.

"...Ми з вами дуже схожі. Однаково цінуємо свободу. Однаково цінуємо рівність. Однаково хочемо жити. Однаково хочемо тільки найкращого, найсвітлішого для наших дітей, для наших родин. Але зараз ми з вами живемо неоднаково. Зараз, коли триває війна. І коли в ній загинули тисячі людей! І коли в ній загинули вже 79 дітей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що російський агресор не зупиняється ні перед чим - ні перед бомбардуванням шкіл, дитсадків, лікарень, пологових будинків, університетів.

"Це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами обʼєднують. Проти нашого уміння жити. Жити, а не вбивати, як російські військові на нашій землі. Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо. А вони убивають. Ми – 79-ть життів. А вони – 79-ть смертей", - підкреслив Президент.

Зеленський зазначив, що італійський народ може допомогти Україні.

"Тисніть на компанії у СВОЇХ країнах, щоб вони виходили з Росії. Щоб ВИ опосередковано не були спонсорами цієї війни. Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет і літаків", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що необхідно посилити санкції проти РФ, "щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей. Потрібна така принциповість бізнесу, щоб у Російської держави не було грошей руйнувати життя".

Нагадаємо, 12 березня російські окупанти відкрили вогонь у бік колони жінок і дітей, що рухалися зеленим коридором на Київщині. У результаті семеро осіб загинули, серед них одна дитина.

9 березня Росія обстріляла в Маріуполі пологовий будинок і дитячу лікарню.