​Мер окупованого Генічеська звільнився з посади

Разом з ним подали у відставку заступники, секретар ради, керуючий справами та інші члени колективу міськради.

Міський голова окупованого Росією Генічеська Олександр Тулупов звільнився з посади.

Про це йдеться у зверненні Тулупова на офіційному сайті Генічеської міської ради.

"Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування", - написав Тулупов.

Він повідомив, що разом з ним склали повноваження заступники, секретар ради, керуючий справами виконкому та багато інших членів трудового колективу міськради.

"Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, розуміння, взаємовіддачу та допомогу. Я Вами пишаюсь!" - додав Тулупов.

Нагадаємо, Росія окупувала Генічеськ 24 лютого. 25 лютого інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити просування ворожої танкової колони.

6 березня в окупованому місті відбувся мітинг жителів Генічеська проти російських загарбників.