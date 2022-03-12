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Військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині і не дали встановити понтонну переправу в бік Києва

Особовий склад окупанта деморалізований.

Військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині і не дали встановити понтонну переправу в бік Києва
Фото: Останній блокпост

Українські оборонці звільнили ще два населенні пункти на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва", - зазначили в ОК.

Також нашим військовим вдалося захопити більш як 10 одиниць техніки ворога.

"Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії", - зазначили в Збройних Силах.

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