Залужний підписав наказ про порядок допуску журналістів на військові об’єкти у районі ведення бойових дій

Наказ, зокрема, визначає перелік інформації, яку не можна розголошувати.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний видав наказ про встановлення порядку допуску представників засобів масової інформації на військові об’єкти в районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

Про це пише imi.org.ua з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Наказ встановлює алгоритм роботи з акредитованими представниками ЗМІ під час воєнного стану, визначає перелік інформації, яку не можна розголошувати, встановлює порядок акредитації та правила роботи журналістів.

До інформації, яку розголошувати небезпечно, належать найменування та розташування військових підрозділів, кількість озброєння і техніки, інформація щодо військових операцій, які проводяться або плануються, були відкладені чи скасовані, відомості про інформаційно-психологічні операції, пропаганда агресії РФ.

Представники ЗМІ мають право поширювати загальні відомості про сили оборони, їхню діяльність, завершені операції.

Обов’язки медійників: