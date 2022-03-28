Залужний підписав наказ про порядок допуску журналістів на військові об’єкти у районі ведення бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний видав наказ про встановлення порядку допуску представників засобів масової інформації на військові об’єкти в районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.
Про це пише imi.org.ua з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Наказ встановлює алгоритм роботи з акредитованими представниками ЗМІ під час воєнного стану, визначає перелік інформації, яку не можна розголошувати, встановлює порядок акредитації та правила роботи журналістів.
До інформації, яку розголошувати небезпечно, належать найменування та розташування військових підрозділів, кількість озброєння і техніки, інформація щодо військових операцій, які проводяться або плануються, були відкладені чи скасовані, відомості про інформаційно-психологічні операції, пропаганда агресії РФ.
Представники ЗМІ мають право поширювати загальні відомості про сили оборони, їхню діяльність, завершені операції.
Обов’язки медійників:
- показувати прескарту та особисті документи на вимогу;
- переміщуватися в зоні бойових дій виключно за узгодженим маршрутом разом з військовими;
- попереджати пресофіцера про термін відрядження, мету, маршрут;
- носити на видному місці позначки “Преса”;
- мати захисний шолом і бронежилет із маркуванням “Преса”;
- мати аптечку і вміти нею користуватися;
- віддавати на перевірку фото і відео для перевірки на предмет наявності інформації, яку не можна розголошувати, і видаляти таку інформацію на вимогу.