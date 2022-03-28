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У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко

Тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00

У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

У столиці та в Київській області змінили час комендантської години.

Про це повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

"Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, 26 березня в Києві та області скасували посилену комендантську годину.

Сьогодні в Генштабі повідомили, що українські військові та підрозділи територіальної оборони Києва стримують російську армію, яка намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові дороги та населені пункти.

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