У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко

У столиці та в Київській області змінили час комендантської години.
Про це повідомив очільник Києва Віталій Кличко.
"Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку", - наголосив мер столиці.
Нагадаємо, 26 березня в Києві та області скасували посилену комендантську годину.
Сьогодні в Генштабі повідомили, що українські військові та підрозділи територіальної оборони Києва стримують російську армію, яка намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу, щоб взяти під контроль ключові дороги та населені пункти.