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Посилену комендантську годину в Києві та області скасували, вона буде за звичним графіком (оновлено)

З 20 по 7 може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Посилену комендантську годину в Києві та області скасували, вона буде за звичним графіком (оновлено)

Військове командування Києва та області змінило комендантську годину на ці вихідні та повернуло її до звичного режиму, з 20 години по 7:00.

Такі оновлені дані оприлюднив мер Віталій Кличко.

"Комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна", – повідомив він. 

Вранці повідомлялося, що цими вихідними знову буде посилена комендантська година з 20 години суботи по 7 годину понеділка. 

Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

Нагадаємо, у КМДА повідомили, що ніч проти 26 березня у столиці минула спокійно

Водночас У Київській області цієї ночі були повітряні тривоги по всій області. У Бучанському районі окупанти вели обстріли "градами" та ракетами Білогородської громади і Святопетрівського.

Тривали бої в Макарові, Ірпені, Гостомелі. Активізуються ворожі ДРГ, а ворог намагається проводити ротацію. У Броварському районі ніч минула тихо.

Славутич – ізольований, у нього увійшли російські війська. Окупанти захопили міську лікарню і, згідно з останньою інформацією, викрали мера міста, але відпустили. 

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