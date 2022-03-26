На Київщині запустили Telegram-бот для пошуку зниклих людей

Поліція Київщини спільно із обласною військовою адміністрацією запустила Telegram-бот для пошуку зниклих родичів і знайомих.

Така практика вже була впроваджена в Гостомельській громаді, і вона дає позитивні результати, повідомили на сторінці поліції області в Facebook.

Для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту месенжера Telegram https://t.me/findme_kyivobl_bot та надіслати необхідну інформацію:

свої анкетні дані: (П.І.Б.) дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону.

відомості про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли розшукувані виходили останній раз на зв'язок чи місце перебування, коли з ними було втрачено зв'язок.

"У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону", – зазначає поліція.

Нагадаємо, діє також всеукраїнський бот для розшуку зниклих дітей та дорослих – https://t.me/poshuk_znyklyh. Там можна ділитися інформацією про розшук близьких з усіх регіонів.