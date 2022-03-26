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Російські окупанти зґвалтували 16-річну українку, - СБУ

Служба безпеки оприлюднила чергову партію перехоплених розмов окупантів.

Російські окупанти зґвалтували 16-річну українку, - СБУ
Фото: Енергоатом

Російські загарбники зізнаються, що скоюють злочини проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"Самі загарбники у телефонних розмовах з близькими прямо зізнаються, що вбивають мирних українців і роблять страшні звірства. Чому? Бо "люди дичают", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у перехопленій СБУ розмові окупант розповів, що "у сусідньому селі солдати зґвалтували дорослу жінку і 16-річну дівчинку". Навіть окупанту гидко від цього, і він каже, що ґвалтівників треба «расстрелять нах*й». За словами загарбника, це сталося тому, що окупанти "не знали, що робити".

"І на них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко оприлюднила інфографіку про те, що робити в разі сексуального насильства під час війни.

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