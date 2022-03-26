Фото: ДСНС

25 березня поліція задокументувала 18 обстрілів територій населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та с. Щедріщеве на Луганщині. Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Також під артилерійський вогонь окупантів потрапили продовольчі склади”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади, ліс. Окупанти обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.

У Золотому внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.

У Новотошківському внаслідок обстрілу маємо одного пораненого, евакуйовано в безпечне місце семеро людей.

В Лисичанську внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Фото: ДСНС

У Рубіжному сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.

“Рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але, ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням”, – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

В області працюють 11 волонтерських штабів, які надають громадянам харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни. ДСНС Луганщини, Поліцейські, влада та волонтери щодня доставляють людям харчі у бомбосховища.

“Майже 200 людей евакуйовані з Рубіжного та Тошківки – люди нарешті в безпеці”, – додали рятувальники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, війська РФ прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку.