На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу окупанти 18 разів обстріляли Луганщину, є загиблі та поранені

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.

Фото: ДСНС

25 березня поліція задокументувала 18 обстрілів територій населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та с. Щедріщеве на Луганщині. Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Також під артилерійський вогонь окупантів потрапили продовольчі склади”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади, ліс. Окупанти обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.

У Золотому внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.

У Новотошківському внаслідок обстрілу маємо одного пораненого, евакуйовано в безпечне місце семеро людей.

В Лисичанську внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.

Фото: ДСНС

У Рубіжному сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.

“Рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але, ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням”, – зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

В області працюють 11 волонтерських штабів, які надають громадянам харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни. ДСНС Луганщини, Поліцейські, влада та волонтери щодня доставляють людям харчі у бомбосховища.

“Майже 200 людей евакуйовані з Рубіжного та Тошківки – люди нарешті в безпеці”, – додали рятувальники.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, війська РФ прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також