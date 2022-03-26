25 березня поліція задокументувала 18 обстрілів територій населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна та с. Щедріщеве на Луганщині. Є загиблі та поранені серед місцевих мешканців.
Про це повідомили у Національній поліції України.
“Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Також під артилерійський вогонь окупантів потрапили продовольчі склади”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, у Сєвєродонецьку горіли житлові та дачні будинки, квартири, гаражі, склади, ліс. Окупанти обстріляли станцію екстреної медичної допомоги.
У Золотому внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.
У Новотошківському внаслідок обстрілу маємо одного пораненого, евакуйовано в безпечне місце семеро людей.
В Лисичанську внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок.
У Рубіжному сталося понад 10 пожеж у житловому секторі.
“Рятувальникам ДСНС Луганської області вкрай важко ліквідувати пожежі під постійними обстрілами, але, ризикуючи власним життям, надзвичайники продовжують виконувати завдання за призначенням”, – зазначили у ДСНС.
В області працюють 11 волонтерських штабів, які надають громадянам харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни. ДСНС Луганщини, Поліцейські, влада та волонтери щодня доставляють людям харчі у бомбосховища.
“Майже 200 людей евакуйовані з Рубіжного та Тошківки – люди нарешті в безпеці”, – додали рятувальники.
Нагадаємо, війська РФ прицільно б’ють по продуктових складах у Сєвєродонецьку.