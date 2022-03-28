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У Дніпрі затримали чоловіка, що перевозив зброю і боєприпаси, - Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження.

У Дніпрі затримали чоловіка, що перевозив зброю і боєприпаси, - Нацполіція
Фото: Нацполіція

П'ять автоматів, шість магазинів до них (один споряджений 30 набоями) і папери з чорновими записами виявили правоохоронці в автомобілі затриманого у Дніпрі.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Під час обшуку за місцем мешкання 60-річного чоловіка працівники поліції вилучили ще магазини до автомата АКС-74, 110 набоїв, 6 гранат Ф1, 2 гранати РГД та 8 запалів", - додали в поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Як повідомили правоохоронці, відкрито кримінальне провадження за статтею 283 КПК - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі вирішують питання про повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині правоохоронці вилучили в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів. В поліції закликали населення не зберігати вдома небезпечні знахідки, щоб не наражати себе і рідних на небезпеку.

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