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Чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у боях за Маріуполь

Він був першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

Чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у боях за Маріуполь
Фото: facebook.com/Oleh.Skyrta

Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов", загинув у бою за Маріуполь.

Про це повідомив тренер Максима Олег Скирта.

За його словами, 30-річний спортсмен загинув 25 березня.

"Максим «Пістон» Кагал – перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!", – написав Скирта у фейсбуці.

Як повідомляли, у бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Мінветеранів Денис Котенко.

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