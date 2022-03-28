Чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у боях за Маріуполь

Він був першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення "Азов", загинув у бою за Маріуполь.

Про це повідомив тренер Максима Олег Скирта.

За його словами, 30-річний спортсмен загинув 25 березня.

"Максим «Пістон» Кагал – перший Чемпіон світу з кікбоксингу у нашому клубі, перший Чемпіон світу з кікбоксингу в нашому славетному місті Кременчуці, перший Чемпіон світу з кікбоксингу ІСКА, серед дорослих, у складі Збірної команди України, і просто чесна і порядна людина. Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося!", – написав Скирта у фейсбуці.

Як повідомляли, у бою під Києвом загинув співробітник пресслужби Мінветеранів Денис Котенко.