Майже 13 мільярдів гривень перерахував Нацбанк на потреби українських військових

Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 12,9 млрд грн.
Про це повідомили на сайті НБУ.
В банку відзвітували про обсяги і отримувачів коштів:
- на потреби Нацгвардії України – всього 950 млн грн;
- Нацполіції України – всього 1, 65 млрд грн;
- Міністерства оборони – всього 9,37 млрд грн;
- Держприкордонної служби – всього 980,2 млн грн.
"Станом на 28 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 102 млн грн", - повідомили в установі.
За інформацією НБУ, від дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 13,1 млрд грн в еквіваленті.
"Зокрема близько 3,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу)", - повідомили в Нацбанку.
Нагадаємо, 24 лютого НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Його реквізити: UA843000010000000047330992708.
Станом на 25 березня залишок коштів на цьому рахунку становив майже 21 млн грн.