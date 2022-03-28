Майже 13 мільярдів гривень перерахував Нацбанк на потреби українських військових

Станом на 28 березня залишок коштів на спецрахунку становить майже 102 мільйони гривень.

Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 12,9 млрд грн.

Про це повідомили на сайті НБУ.

В банку відзвітували про обсяги і отримувачів коштів:

"Станом на 28 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 102 млн грн", - повідомили в установі.

За інформацією НБУ, від дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано майже 13,1 млрд грн в еквіваленті.

"Зокрема близько 3,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу)", - повідомили в Нацбанку.

Нагадаємо, 24 лютого НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Його реквізити: UA843000010000000047330992708.

Станом на 25 березня залишок коштів на цьому рахунку становив майже 21 млн грн.