Як користуватися PayPal

Сучасні технології дають можливість людству користуватися різними інструментами для здійснення грошових переказів і транзакцій. Наприклад, одним із найзручніших засобів переказу коштів є система PayPal.

Почнемо з визначення PayPal. Це міжнародна електронна система платежів, завдяки якій мільйони людей по всьому світу переказують одна одній гроші, використовуючи власні гаманці. Так, після реєстрації в системі, у користувача з'являється свій гаманець, на якому зберігаються електронні гроші. Їх можна використовувати не лише для переказу, але й для здійснення покупок в інтернеті.

Як ця система з'явилася

Розробник системи поставив перед собою завдання — розробити технологічний продукт, завдяки якому люди мали б можливість зберігати й переказувати гроші по всьому світу, використовуючи для цього власний гаманець. У ті роки особливої конкуренції ще не було, проте існували конкуренти, які стягували чималий відсоток комісійних за кожну транзакцію.

У 2011 році система почала розвиватися в деяких країнах колишнього СНД. Проте лише у 2013 році з'явилася можливість виводити гроші на банківські картки України. Такий запізнілий дебют фахівці пояснюють наявністю на ринку інших популярніших з-поміж українських користувачів систем — «Вебмані» та «Яндекс.Гроші». Але водночас варто зазначити, що далеко не всі функції дісталися вітчизняного ринку. Наприклад, скористатися за кордоном карткою системи PayPal можна лише за умови, що вона випущена в одній із країн-членів Євросоюзу. Також користувачам не був доступний внутрішній кредит для здійснення платежів і покупок.

Система PayPal відома серед любителів ставок, казино й інших азартних захоплень. Справа в тому, що багато букмекерських контор та онлайн-казино використовують платіжну систему як один із способів поповнення особистого рахунку. Так, якщо ви вирішили отримати фріспіни за реєстрацію без депозиту, то вам необов'язково мати свій гаманець у цій системі, але надалі ним рекомендується обзавестися.

Як поповнити рахунок

У багатьох користувачів виникають труднощі з поповненням свого гаманця в даній платіжній системі. Її особливістю є те, що після прив'язки до гаманця банківської картки можна ігнорувати необхідність поповнення внутрішнього рахунку. Однак у низці випадків виникає необхідність переказати кошти або сплатити покупку в інтернеті без прив'язки до банківської картки. Цього можна уникнути, використовуючи один із двох доступних методів, — звернутися до обмінників, яких у мережі велика кількість.

У ній є спеціалізовані сервіси, що дають змогу переказувати гроші з одного електронного гаманця або з однієї банківської картки до системи електронних платежів. Користувачеві залишається тільки ознайомитися із запропонованим курсом і дотримуватися простої інструкції. Уся процедура переказу триває лічені хвилини. Після його здійснення людині необхідно почекати ще деякий час, щоби відбулося зарахування коштів.

Одна з переваг використання PayPal — можливість переказу без комісії. Вона є, наприклад, у «Вебмані». І тому розглядувана тут системі платежів виглядає привабливішою, особливо якщо регулярно виникає завдання переказувати досить великі грошові суми. У такому разі витрати на сплату комісії будуть суттєвими. Користувач у своєму обліковому записі може вказати основну валюту, і вона також буде автоматично конвертована за курсом PayPal. Працює це лише для внутрішнього балансу.