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Маршрут шатла Дарниця – Святошин подовжили повноцінним кільцем навколо Києва

Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків швидко дістатися центрального вокзалу. 

Маршрут шатла Дарниця – Святошин подовжили повноцінним кільцем навколо Києва
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця подовжує маршрут шатла Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва.

Про це повідомила пресслужба підприємства.

“Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений”, – йдеться у повідомленні.

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда виглядає так: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину.

Вартість проїзду лишається фіксованою: 15 грн, квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті Укрзалізниці.

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