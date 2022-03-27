Сьогодні в Будапешті відбулася акція вшанування пам’яті загиблих у Маріуполі, де Росія влаштувала варварство, якого Європа не знала з часів Другої світової війни.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Акція відбулася біля меморіалу “Взуття на березі Дунаю”, який вшановує пам’ять угорських євреїв, безжально знищених нацистами. Перед вбивством вони змушували людей знімати взуття.

“Сьогодні поруч із бронзовою скульптурою з’явилося 300 пар ношеного взуття. В пам‘ять про щонайменше 300 жінок, дітей і людей похилого віку, яких вбила російська авіабомба, скинута нелюдами на сховище у Драматичному Театрі в центрі Маріуполя”, – зазначив Кулеба.

Активістів на цю акцію надихнула промова Президента Володимира Зеленського – кілька днів тому він згадував це особливе місце у зверненні на саміті ЄС. Він закликав усвідомити, що звірства росіян в Маріуполі зараз, у 21 сторіччі, нічим не відрізняються від звірств нацистів у Будапешті в 1944-1945 роках.

“Цей заклик відгукнувся в серцях не лише українців, але і багатьох європейців та угорців. Меседж України простий. Європейські лідери з року в рік повторюють «Ніколи знову». Але історія вже повторюється, просто зараз, на наших очах. Тому зараз мало співчувати, потрібно конкретними справаси довести, що справді “Ніколи знову””, – йдеться у повідомленні.

Кулеба подякував українській асоціації Українська асоціація “Єдність”, нашому посольству, всій українській громаді та організаторам за цю важливу акцію.

Нагадаємо, евакуаційна колона виїхала із Запоріжжя до Бердянська, щоб продовжити вивезення мирного населення Маріуполя.