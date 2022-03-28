Київ почали відключати від опалення

У Києві з 28 березня почали відключати від опалення будинки. Підстави для цього дають погодні умови, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

”Київ відсьогодні розпочинає відключення житлових будинків від систем централізованого опалення. Нагадаю, що київська система централізованого теплозабезпечення одна з найбільших у Європі – понад 2,7 тис км теплових мереж. Повне відключення тепла в місті займає близько 7 діб”, – зазначив він.

Заступник голови КМДА додав, що відключення є виправданим в умовах війни, коли фінансові можливості людей суттєво зменшились.

Медичні заклади здійснюють відключення за окремими своїми заявками.

Торік опалення в столиці почали вимикати в середині квітня.