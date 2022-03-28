За фактами мародерства зареєстровано понад 330 кримінальних проваджень, – Клименко

Загалом кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За фактами крадіжок, що вчинені в умовах воєнного стану, вже зареєстровано понад 330 кримінальних проваджень.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Нацполіції.

“Дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто відверто знущатися та катувати їх. Вони відповідатимуть за Законом, бо Україна – правова Держава”, – зазначив Голова Нацполіції Ігор Клименко.

Загалом з початку війни Національна поліція України отримала понад 900 тисяч повідомлень від громадян.

Найчастіше люди звертаються за інформаційною та консультаційною допомогою. Також активно повідомляють про виявлення підозрілих осіб чи ймовірно вибухонебезпечні предмети.

Загалом кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наразі за зверненнями громадян зафіксовано скоєння близько 13 тисяч злочинів, з них більше 10 тисяч – тяжкі та особливо тяжкі.

Нагадаємо, як інформує Головне управління розвідки Міноборони, окупанти з Росії отримали вказівку від керівництва перейти на "самозабезпечення" до подальших розпоряджень через серйозні логістичні проблеми агресора. Таким рішенням армія РФ фактично легалізує мародерство.