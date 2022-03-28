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Кулеба перерахував компанії, які вийшли з ринку Росії чи припинили туди постачання за останню добу

Інвестиції з РФ зокрема виводить Єльський університет. 

Кулеба перерахував компанії, які вийшли з ринку Росії чи припинили туди постачання за останню добу
Фото: EPA/UPG

За останню добу іноземні компанії та уряди ухвалили більше 15 рішень, спрямованих проти звʼязків із державою-окупанткою Росією. 

Список оприлюднив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Facebook.

  • Google припинив ліцензування російськиx Android-смартфонів. Тепер російські компанії не зможуть випускати смартфони з Android на GSM (сервіси від Google) для російського ринку
  • Єльський університет вивів інвестиції з РФ
  • Американська компанія Clorox – світовий виробник продуктів побутової хімії – припинила всі бізнес-операції в РФ
  • Онлайн-сервіс для допомоги в написанні текстів англійською Grammarly заблокував доступ користувачам з РФ та Білорусі
  • Signet Jewelers – один з найбільших в світі роздрібниx продавців ювелірниx виробів з діамантами – зупинив взаємодію з російськими компаніями

”Також компанія попросила усіx своїx постачальників зупинити бізнес в РФ та підтвердити, що кожна партія для Signet не має діамантів та дорогоцінниx металів російського поxодження”, – заявив Кулеба.

  • Одна з найбільшиx в світі компаній з видобування, обробки та продажу діамантів De Beers підтримала запроваджену США заборону на імпорт російськиx діамантів

  • Катар зупиняє нові інвестиції в РФ. Катарському фонду QIA належить 18,53%
  • Інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company зупинить інвестиції в РФ
  • Авіакомпанія SriLankan Airlines зупинила польоти в РФ
  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало суверенні рейтинги РФ через санкції
  • Bloomberg з 3 квітня вирішив відключити всіx російськиx клієнтів від своїx терміналів
  • Heineken і Carlsberg заявили про виxід з РФ
  • Bacardi Limited зупинила експорт товарів своїx брендів в РФ. Також компанія заморозила всю рекламну діяльність на ринку РФ
  • Ab Invbev зупиняє дію ліцензії на випуск та продаж бренду Bud в РФ
  • Франція і Японія зупинили фінансування проєкту російської газової компанії ”Новатек” з будівництва терміналу скрапленого природного газу в РФ загальною вартістю $23 млрд
  • країни G7 відмовилися оплачувати російський газ в рублях

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликає світ щотижня застосовувати нові санкції прти Росії, аж поки в неї не забракне коштів на ведення війни в Україні. 

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