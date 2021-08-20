Телеканал "Дождь" і видання "Важные истории" в Росії визнали іноагентами

20 серпня у реєстрі з'явилося відразу дев'ять нових організацій і фізичних осіб.

Міністерство юстиції Російської Федерації включив телеканал "Дождь" і видання "Важные истории", яке спеціалізується на розслідуваннях, до реєстру іноземних агентів.

Крім самих організацій, у список іноагентів були знову включені окремі журналісти.

Так, 20 серпня у реєстрі з'явилося відразу дев'ять нових організацій і фізичних осіб - це канал "Дождь", латвійська юрособа Istories fonds, а також кілька людей, серед яких семеро журналістів "Важных историй" і головний редактор видання Роман Анін.

Видання "Важные истории" писало про дочку Володимира Путіна Катерину Тихонову та колишнього зятя президента Кирила Шамалова, а також про нерухомість сім'ї Рамзана Кадирова.

"Дождь" визнати іноагентом вимагали прихильники руху "Мужское государство", бо телеканал нібито займається "пропагандою ЛГБТ і фемінізмом". Раніше Кремль виключив з президентського пулу телеканал "Дождь" за "підтримку незаконних акцій (протесту, - ред.)".

У Росії закон, який передбачає статус "іноземного агента" для всіх засобів масової інформації, що отримують фінансування з-за кордону, набув чинності у листопаді 2017-го, у грудні для ЗМІ, визнаних іноагентами, запровадили штрафи до 5 млн рублів за відсутність у їхніх матеріалах відповідного маркування.

У реєстрі ЗМІ-іноагентів станом на 20 серпня 43 видання і фізичні особи, зокрема "Голос Америки", "Радіо Свобода" і її проєкти, телеканал "Настоящее время", "Медуза", The Insider.