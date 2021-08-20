В Афганістані сотні місцевих вийшли на протести проти влади "Талібану"

За повідомленнями свідків, бойовики стріляли в учасників мітингу в Асадабаді.

В Афганістані 19 серпня, в День незалежності, місцеві мешканці влаштували протести проти влади "Талібану". За словами свідків, у місті Асадабад на такому мітингу декілька людей були вбиті бойовиками, пише Reuters.

Демонстрації непокори відбулися і в містах Джелалабад і Хосте. День незалежності від Великобританії, що святкується з 1919 року, використали як привід для протесту.

НАТО тим часом збирається пришвидшити евакуацію іноземців із Кабула. З моменту захоплення столиці талібами Афганістан покинули більше 18 000 осіб. За підрахунками США, тільки американців лишилося вивезти близько 10-15 тисяч.

До аеропорту продовжують прибувати і місцеві мешканці, які сподіваються сісти на іноземний літак і залишити батьківщину.

"Талібан" перед п'ятничною молитвою закликав імамів переконати людей не покидати Афганістан на тлі хаосу, протестів і повідомлень про насильство.

Нагадаємо, що Україна також очікує на другу евакуацію своїх громадян. Перша відбулася ще в понеділок, під час неї було вивезено понад 70 людей, переважно – громадян інших країн. Це був рейс приватної компанії, держава за це не платила. Вивезти всіх одночасно було неможливо, оскільки деякі громадяни не встигли вчасно дістатися аеропорту, а літаку потрібно було злітати, щоб не застрягнути.

Днями Україна відправила другий літак, але він сів у Омані через відсутність безпечного коридору. Евакуації чекають більше 150 українців.