У центрі Вашингтона чоловік погрожував підірвати себе разом з авто

Після багатогодинних переговорів і евакуації кількох урядових будівель в цьому районі чоловік здався поліції.

Поліція Вашингтона перекрила кілька вулиць і сповістило про евакуацію співробітників Конгресу в зв'язку з загрозою теракту.

Про це повідомляє The New York Times.

Як заявив на пресконференції начальник поліції Капітолію Дж. Томас Мангер, близько 9:15 ранку за місцевим часом чоловік в'їхав на чорному пікапі на тротуар біля Бібліотеки Конгресу, після чого в поліцію надійшов екстрений виклик.

Коли прибула поліція, чоловік сказав, що у нього є бомба, і один з офіцерів помітив в його руці щось, схоже на детонатор.

Було неясно, чи дійсно ця людина мала при собі вибухівку.

Після багатогодинних переговорів і евакуації кількох урядових будівель в цьому районі чоловік здався поліції. За словами представника правоохоронних органів, чоловік здався мирно.

Наразі поліція не знає мотиви чоловіка.

За словами представника правоохоронних органів, чоловік, якого впізнали як 50-рчного жителя міста Гровер у штаті Північна Кароліна на ім'я Флойд Рей Роузберрі, робив антиурядові заяви.

Представник Facebook підтвердив, що компанія видалила відеотрансляцію, яку чоловік вів з пікапа. У ньому він вимагав зустрічі з президентом Джо Байденом або його представником. Він називав себе “патріотом” і висловлював невдоволення демократами. Він неодноразово заявляв, що не хоче нікого вбивати або заподіювати шкоду, але попереджав про вибух, якщо в нього вистрілить поліція, не наводячи цьому жодних доказів.

Нагадаємо, 3 серпня співробітники поліції застрелили зловмисника, який намагався потрапити в будівлю Пентагону.

Перед цим, 2 квітня, чоловік на авто, намагаючись прорватися до Капітолію, здійснив таран авто з поліцейськими.

Раніше, 6 січня, біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітолію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.