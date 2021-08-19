Кількість жертв землетрусу на Гаїті зросла до 2,2 тис.

Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти, близько 12,3 тисячі людей зазнали поранень.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,2, що стався 14 серпня на Гаїті, досягла 2189 осіб. Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти, а близько 12,3 тисячі людей зазнали різних поранень.

Таку статистику жертв і постраждалих від стихійного лиха оприлюднило 18 серпня управління цивільного захисту країни. У порівнянні з попереднім днем число жертв землетрусу зросло на 250 осіб, передає DW.

У результаті підземних поштовхів було повністю зруйновано близько 37 тисяч будинків та споруд, ще майже 47 тисяч будівель отримали пошкодження.

Також повідомляється, що до багатьох постраждалих досі не надійшла необхідна допомога, оскільки південно-західну частину країни, яка найбільше постраждала від землетрусу, заливають рясні опади. Через постійні зливи багато доріг виявилися частково підтопленими.

Система охорони здоров'я Гаїті не може впоратися зі значною кількістю постраждалих. Крім того, землетрус зруйнував чотири та пошкодив ще 20 будівель медичних закладів. Відчувається гострий брак медичного персоналу, обладнання, лікарських засобів і спеціальних транспортних засобів, кажуть у Панамериканській організації охорони здоров'я (PAHO), закликаючи міжнародну спільноту допомогти.

Медична система Гаїті, що вважається найбіднішою державою регіону, дотепер і так сильно потерпала від спричинених пандемією COVID-19 викликів.

Тим часом місцеві фахівці зафіксували нові підземні поштовхи на Гаїті. Про потужність цих поштовхів нічого не повідомляється.