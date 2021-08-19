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МВФ призупинив фінансову допомогу Афганістану

Наразі у міжнародній спільноті немає визначеності щодо статусу талібів.

МВФ призупинив фінансову допомогу Афганістану
Фото: publika.md

Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову допомогу Афганістану через невизначеність щодо статусу талібів, які фактично захопили владу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

"МВФ керується думками міжнародної спільноти. Наразі немає визначеності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів фонду", - йдеться у заяві МВФ.

Раніше Сполучені Штати Америки заморозили валютні резерви центробанку Афганістану, що знаходилися на рахунках в США.

За даними Міжнародного валютного фонду валові резерви центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 млрд доларів. Вважається, що більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США. Активи включають, зокрема, долари та золото.

За даними Світового банку, Афганістан є однією з найбідніших країн світу і дуже залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня. Президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул - останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

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