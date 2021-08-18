Радник Білого дому визнав потрапляння "значної кількості" військової техніки до талібів

"Звичайно ж, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть нам його в аеропорту".

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав захоплення Талібаном “значної кількості” військової техніки, яку США надали Афганським національним силам безпеки.

Як повідомляє “Голос Америки”, це відбулося в ході стрімкого просування бойовиків територією Афганістану.

“Зрозуміло, у нас немає повної картини того, що сталося з кожною одиницею озброєнь, але, безумовно, неабияка їх кількість потрапило до рук талібів”, - сказав Салліван на брифінгу для преси в Білому домі.

“Звичайно ж, у нас немає відчуття, що вони з готовністю передадуть нам його в аеропорту”, - додав він.

З початку війни в Афганістані США вклали понад 80 мільярдів доларів в оснащення і навчання афганських сил безпеки.

Захопивши контроль над Афганістаном, Талібан оприлюднив фотографії американських військових вертольотів Black Hawk в міжнародному аеропорту Кандагара, які США передали афганській армії.

“Ці [вертольоти] не передавались Талібану. Вони були передані Афганським національним силам безпеки для самооборони”, - зазначив Салліван.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, в тому числі Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані того самого дня втік за кордон. наразі він разом з родиною перебуває в ОАЕ.