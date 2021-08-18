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Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати президента Гані, який втік з країни

Мохаммаді вважає, що Ашраф Гані "продав батьківщину".

Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати президента Гані, який втік з країни
Ашраф Гані
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді закликав Інтерпол заарештувати президента Ашрафа Гані, який втік з країни.

Про це він написав у своєму Twitter.

Мохаммаді вважає, що Гані "продав батьківщину".

"Ті, хто торгує і продає батьківщину повинні каратися І затримуватися", - написав Мохаммаді.

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, Ашраф Гані покинув країну. Це сталося перед наступом талібів на Кабул. Наразі місце його перебування невідоме.

Після цього перший віцепрезидент Афганістану, ексголова розвідки країни Амрулла Салех заявив, що після втечі президента він є главою держави і закликав до спротиву талібам. Він заявив, що "на відміну від США і НАТО, жителі Афганістану не втрачали духу і бачать попереду величезні можливості".

"Ми, афганці, маємо довести, що Афганістан – це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на "В'єтконг"... Марні застереження закінчено. Долучайтеся до спротиву", - написав Салех у Twitter.

"Талібан", своєю чергою, оголосив загальну амністію і закликав чиновників поновити роботу. 16 серпня представник руху Сухайл Шахін заявив, що "Талібан" не допустить у країні самосуду й усі політичні покарання, в тому числі страти і ампутації кінцівок, будуть застосовуватися тільки за рішенням шаріатського суду. За його словами, жителям країни дозволять критикувати кого завгодно, але страчувати і забивати людей камінням без відповідного судового рішення буде заборонено.

Наступного тижня країни G7 проведуть віртуальний саміт з питань Афганістану. Про це домовилися президент США Джо Байден та прем'єр Британії Борис Джонсон. США також наголосили, що питання про визнання лідерів радикального руху "Талібан" законними керівниками Афганістану поки є передчасним.

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