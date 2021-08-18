Іран прискорює збагачення урану на близькому до збройового рівні, – МАГАТЕ

При дозволених 3,67% країна очищує уран на 60%, і робить це вже на двох каскадах.

Іран прискорив процес збагачення урану на рівні, близькому до збройового. Про це йдеться у доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії, пише Reuters.

У квітні Іран став очищувати уран на рівні 60%, а не 20%. Це відбулося після аварійного вимкнення електроенергії на ядерному підприємстві в Натанзі, в якому країна звинуватила Ізраїль.

Після цього, у травні, МАГАТЕ повідомило, що Іран використовує один каскад (групу удосконалених центрифуг) для збагачування урану в Натанзі. Тепер же агентство каже, що Іран використовує і другий каскад, що прискоруює процес.

Це рішення Ірану є одним із тих, які порушують ядерну угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран може збагачувати уран тільки на рівні 3,67%. США і союзники попередили, що задіяння другого каскаду загрожує майбутньому нового ядерного договору, робота над яким поки призупинена.

Іран підтверджує, що його ядерна програма має мирний характер, і що країна повідомляла МАГАТЕ про свою діяльність. Іран заявив також, що повернеться до виконання умов угоди 2015 року, якщо США скасують свої санкції.

МАГАТЕ ж каже, що дільність зі збагачення металевого урану, яку веде Іран, не може використовуватися для цивільних цілей. Металевий уран можна використовувати для виготовлення ядра ядерної бомби, але Іран каже, що розробляє реакторне паливо.

Нагадаємо, що для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%. Утім, коли уран збагачений до 60%, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу.

Перехід до збагачення урану до 60% відбувається в Ірані з квітня. Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди.

Угоду щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД, що потребує напружених дипломатичних зусиль від усіх учасників угоди.